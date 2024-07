Sindaco Valtournenche, "situazione a Cervinia è migliorata"

"Un evento mai accaduto prima. Tuttavia, a dieci giorni di distanza e grazie al lavoro di oltre mille volontari, la situazione è decisamente cambiata.

Ora bisogna ricostruire ciò che non c'è più e rimanere al fianco dei privati e delle attività colpite". Lo ha detto il sindaco di Valtournenche, Elisa Cicco, intervenendo in Consiglio comunale sull'alluvione che ha colpito il paese e in particolar modo Breuil-Cervinia.

"Ora cercheremo di attingere ad aiuti nazionali e regionali - ha aggiunto - ma stiamo valutando anche misure comunali, per andare incontro alle attività coinvolte. Passato il momento, organizzeremo una festa per ringraziare tutti coloro che c'erano e hanno aiutato Cervinia a rialzarsi".



