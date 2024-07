"Le marmotte non dormono", torna il festival en plein air: dal 20 luglio al 21 agosto undici appuntamenti di teatro, danza, musica che toccheranno tutta la Valle d'Aosta, da Morgex a Verrayes, da Courmayeur a Champorcher, passando per Arvier, Chambave e Saint-Pierre.

Giunta alla settima edizione, la rassegna è organizzata dal Teatro Instabile di Aosta, con il sostegno del Consiglio regionale. "E' pensata per creare eventi all'aria aperta - si legge nella presentazione - con allestimenti minimi, per interagire in maniera organica e vitale con l'ambiente circostante e con il pubblico".

Il programma: sabato 20 luglio alle 19 nelle vigne di Morgex si comincia con Saga Salsa di "Qui e ora residenza teatrale", mercoledì 24 luglio alle 21 sempre a Morgex ci sarà il concerto di Maura Susanna e Alberto Visconti, e nello stesso luogo lunedì 29 luglio alle 21 concerto di Folco Orselli e Pepe Ragonese. Il mese di agosto si apre a Verrayes, sabato 3 alle 18, con 'Au bois de mon coeur', il concerto-spettacolo su Georges Brassens di Claudine Chenuil e Alberto Visconti.

Mercoledì 7 agosto alle 21 si torna a Morgex con il concerto di Davide Geddo e band.

Il 9 e il 13 agosto due laboratori dedicati ai bambini: il primo, 'La pulce e il gatto', è previsto alle 14.30 al parco giochi del laghetto di Arvier (danza) e il secondo, 'Artefatto Fatto ad Arte', si terrà alle 15 alle Maisons de Judith in Val Ferret (Courmayeur). Inoltre Marco Chenevier e Serena Costenaro sono i protagonisti e gli autori di 'Bach Sonate e danzate', in programma domenica 11 agosto alle 18 a Chambave. Lunedì 19 e martedì 20 agosto due appuntamenti con 'DislocActions', ovvero passeggiate artistiche: a Verrogne di Saint Pierre (alle 15 e alle 18) e poi in località Petit Rosier a Champorcher (alle 11 e alle 17). "Le marmotte non dormono" si chiuderà mercoledì 21 agosto alle 21 a Morgex con il concerto "Respira" di Erica Boschiero Duo.



