Testolin, "tra 3 giorni nuovo aggiornamento sulla strada di Cogne"

"Tra circa 72 ore, dopo il passaggio dei mezzi d'opera fino a Cogne, potremo avere un quadro più chiaro per un utilizzo della strada più ampio". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, facendo il punto sulla situazione dei cantieri per il ripristino della strada regionale 47 dopo l'ondata di maltempo di fine giugno.

"I mezzi d'opera sono arrivati a Cogne - ha aggiunto - e ciò rappresenta un messaggio di speranza e positività. Assieme al sole potranno portare un miglioramento della situazione nelle prospettive del paese. Abbiamo così mantenuto l'impegno che ci eravamo presi".

"E' stata una settimana di lavoro intenso per le strutture - ha aggiunto l'assessore regionale alle opere pubbliche Davide Sapinet - impegnata su vari fronti, a partire dal ripristino della strada regionale 47. E' stata realizzata una pista per arrivare in paese. Oggi è una pista ma poi dovrà diventare qualcosa di più per un parziale ritorno alla normalità.

L'operazione è stata rallentata dalle piogge di sabato scorso.

Un secondo convoglio con camion da cava è in arrivo". Sopra Chevril è in corso di realizzazione una viabilità alternativa di servizio "che potrà rivelarsi fondamentale per il passaggio dei mezzi". "Abbiamo dimostrato - ha concluso Sapinet - efficienza ed efficacia. La comunità di Cogne ha mostrato ancora una volta determinazione e dignità. C'è stata un'ottima sinergia tra gli attori in campo". A Cervinia, invece, la Regione sta operando - d'intesa con la Cervino spa - per la sistemazione della pista di sci 5-bis e del suo impianto di innevamento artificiale.

