Sindaco Valtournenche, "senso comunità ci porta ottimismo"

"In queste giornate difficili ed estenuanti è il senso di comunità che ho visto negli sguardi e nelle azioni di tutte le persone che abbiamo incontrato che ci permette di guidare con determinazione i miglioramenti che si compiono di minuto in minuto e che ci consente di guardare con ottimismo alla continuazione della stagione turistica e alla guarigione delle ferite aperte in quella tragica notte". Lo ha detto la sindaca di Valtournenche, Elisa Cicco, una settimana dopo l'ondata di maltempo che ha provocato gravi danni a Cervinia.

"Il temperale che si è scatenato nella serata di sabato 6 luglio - si legge in una nota - e che era atteso con apprensione dopo l'evento alluvionale della notte fra sabato 29 e domenica 30 giugno, non ha arrecato ulteriori danni a Breuil-Cervinia: gli interventi di mitigazione del rischio messi in atto nel corso della settimana hanno efficacemente svolto la loro funzione.

L'evolversi della situazione è costantemente monitorato e sotto controllo. Il supporto dei dipendenti comunali, delle 14 imprese che hanno messo a disposizione più di venti mezzi operativi e l'aiuto indispensabile degli oltre mille volontari che, da domenica, si alternano nelle operazioni di pulizia e sgombero dei locali allagati e danneggiati, sono stati fondamentali".

