Montagna digitale, ecco Piano di sviluppo del sistema informativo

La giunta della Valle d'Aosta ha licenziato il "Piano pluriennale 2024-2026 per lo sviluppo del sistema informativo regionale e la relativa attuazione delle linee guida per l'agenda digitale in Valle d'Aosta". Il documento - che sarà presentato al Consiglio Valle - è composto da due sezioni: la prima propone strategie e obiettivi per promuovere il processo di trasformazione digitale della regione, mentre la seconda presenta alcune delle progettualità più rilevanti che saranno realizzate. "Ci troviamo oggi in un momento cruciale per il futuro delle nostre comunità - commenta l'assessore Luciano Caveri - segnato da importanti trasformazioni a livello globale. Tra queste la transizione digitale riveste un ruolo centrale, offrendo opportunità senza precedenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la competitività delle imprese. La Regione autonoma Valle d'Aosta è determinata accogliere questa sfida, tracciando un percorso chiaro e ambizioso verso una digitalizzazione inclusiva e sostenibile".

"La nostra visione di montagna digitale - ha aggiunto - rappresenta un'opportunità unica per ridurre i divari digitali e favorire uno sviluppo più equo per tutti i cittadini valdostani". Gli interventi previsti spaziano dalla diffusione della banda ultra larga alla promozione di piattaforme che semplifichino i procedimenti amministrativi e migliorino l'accesso ai servizi pubblici fino allo sviluppo di competenze digitali e al rafforzamento della Cybersicurezza regionale. "Con fiducia e impegno guardiamo avanti - conclude Caveri - per costruire insieme una Valle d'Aosta sempre più connessa innovativa e all'avanguardia".



