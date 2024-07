Rete Civica, subito viabilità provvisoria a Cogne

''Concordiamo nel dire che bisogna nell'immediato attivare una viabilità provvisoria per Cogne ed erogare ristori alle due comunità colpite''. Così Rete Civica Valle d'Aosta in una nota sull'alluvione che ha colpito la Regione, e in particolar modo Cogne e Cervinia.

Il movimento politico poi aggiunge: ''Per quanto riguarda Cogne, inoltre, non possiamo non stigmatizzare la scelta che abbiamo sempre deplorato di abbandonare il progetto ferroviario della galleria del Drinc, utile sia per la creazione di un collegamento alternativo alla strada, sia per permettere l'accesso al domaine skiable di Pila''. E ancora: ''Ora è necessario riprendere in mano la questione individuando la scelta migliore: un collegamento con un trenino tradizionale oppure anche un collegamento automatizzato su rotaia con un impianto a fune orizzontale che trascini cabine abbinabili a seconda delle esigenze''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA