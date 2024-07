Valanga al K2, travolto campo 'Ice Memory'

Una valanga ha travolto il campo di lavoro del progetto 'Ice Memory' allestito a 5.600 metri di quota sul K2. E' avvenuto mercoledì alle 19 ora pakistana. La valanga è stata provocata dal crollo di un grande seracco sommitale che è precipitato per oltre 3.000 metri. Nelle tende non c'era nessuno. Il ricercatore Jacopo Gabrieli, la guida alpina Paolo Conz e l'operatore Riccardo Selvatico, assieme a tre portatori pakistani, si trovavano in un'altra parte della montagna e sono rimasti illesi. Il gruppo ha deciso di rientrare immediatamente al campo base.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA