Sospeso pagamento bollette Cva a Cogne e Valtournenche

"Al fine di concretizzare tempestivamente la vicinanza ai comuni colpiti dalla grave ondata di maltempo dei giorni scorsi", Cva Energie ha deciso di sostenere le famiglie e le attività imprenditoriali con la sospensione dei pagamenti delle bollette energetiche. "I clienti domestici residenti e le piccole e medie imprese con forniture di energia elettrica Cva Energie nei comuni di Cogne e Valtournenche - si legge in una nota - potranno richiedere la sospensione dei pagamenti delle bollette emesse a partire dal mese di luglio e fino al mese di dicembre per un totale di sei mesi di fornitura, con rateizzazione senza interessi e inizio dei pagamenti a gennaio 2025. I clienti che hanno subito danni dimostrabili, causati dall'ondata di maltempo in altri comuni della Valle d'Aosta, sono invitati a prendere contatto con i nostri uffici per valutare la possibilità di usufruire dell'agevolazione".

