Aosta, tornano i campioni del cabaret e salto con l'asta

Torna nelle serate del 12 e 13 luglio l'accoppiata di sport e spettacolo "BravoGrazie" e "Asta in Piazza", eventi quest'anno proposti nella nuova sede di piazza Arco d'Augusto. Venerdì toccherà gli artisti del cabaret, poi, a distanza di 24 ore, in pedana saliranno i campioni del salto con l'asta.

L'edizione 2024 di "BravoGrazie" presenta alcune novità, tra cui il ritorno alla "competizione" con il pubblico che sarà chiamato a votare. I comici in gara, tra singoli e coppie, saranno sette: Fabio Baldieri; Oscar Biglia; Rocco Ciarmoli; Laura De Marchi; Duo Torri (Giacomo Guerrieri e Cristiano Zampighi); Fulvio Fuina e Martina Paludi. Ospite della serata sarà Alberto Farina, nella sua qualità di vincitore dell'edizione 2012 di BravoGrazie.

"Asta in Piazza" scatterà alle ore 20,15. Faranno ritorno ad Aosta alcuni tra i vincitori delle ultime edizioni come Great Nnachi, Maria Roberta Gherca, Simone Bertelli, a cui si aggiungeranno anche altri atleti azzurri come Claudio Stecchi, Ivan De Angelis, Giada Pozzato. Durante la serata è previsto anche un grande show "fuori concorso": protagonista sarà il funambolo transalpino dello skate a motore, Baptiste Boirie, unico interprete del genere in Europa capace di superare i sei metri.

Come già nella passata edizione è confermata l'attenzione al Terzo settore, rappresentato dalle numerose associazioni attive sul territorio. Ad aderire al progetto sono state otto associazioni (Alice, Aism, Amis du Coeur, Arcigay, Il richiamo del bosco, Lilt, Savoir&Faire VdA, Tutti Uniti per Ylenia) coordinate dal Csv, nonché la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta, con un progetto solidale dedicato alle famiglie delle località maggiormente colpite dalla recente alluvione, Cogne e Cervinia.

"Sulla base del successo riscontrato la scorsa estate - dichiara Alina Sapinet, assessora alla promozione turistica e allo sport di Aosta - anche per quest'anno abbiamo deciso di inserire due eventi importanti come BravoGrazie e Asta in Piazza all'interno della ricca programmazione estiva di manifestazioni. Si prospettano due intense serate all'insegna del divertimento e dello sport che speriamo possano contribuire a sostenere anche il tessuto economico cittadino".



