Santanché, 10 milioni a sostegno delle imprese danneggiate in Vda

"Il ministero è arrivato ad Aosta con 10 milioni di euro per sostenere tutti gli albergatori, le strutture extra-alberghiere, i ristoratori che hanno avuto danni diretti dall'alluvione dei giorni scorsi". Lo ha detto il ministro del turismo, Daniela Santanché, giunta nel capoluogo valdostano dopo l'alluvione dei giorni scorsi che ha colpito in particolar modo Cogne e Cervinia. "Il messaggio da lanciare - ha aggiunto - è che la Valle d'Aosta è viva. La cosa che sta facendo più male a questa comunità è la narrazione che la fa sembrare come una regione in ginocchio. Invece la Valle d'Aosta è in piedi ed è pronta ad accogliere tutti i turisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA