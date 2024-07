Pnrr, attivato nuovo canale informativo su stato attuazione

E' stato attivato in Valle d'Aosta un nuovo canale tematico sul web per diffondere informazioni sullo stato di attuazione di Pnrr e Pnc. Lo ha annunciato in conferenza stampa l'assessore regionale Luciano Caveri, precisando che l'obiettivo è "dare visibilità ai finanziamenti", "oltre agli obblighi di trasparenza".

Il canale fornirà assistenza tecnica a tutti i soggetti attuatori dei progetti anche grazie alle collaborazioni con Finaosta e Inva.

Caveri ha annunciato che a breve sarà presentato il nuovo monitoraggio per mostrare l'andamento delle progettualità. "La nuova normativa di marzo 2024 - ha aggiunto - ha stralciato alcuni progetti: da 1.159 per 552 milioni siamo scesi a 813 per 492 milioni di euro. Per quanto riguarda i progetti della Regione il 75% è in corso, il 15% è concluso e il 10% è in programmazione. Per quelli comunali il 33% è concluso, il 60% è in corso e il 7% in programmazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA