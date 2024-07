E' stato ripristinato l'acquedotto a Cogne dopo i problemi legati all'alluvione dello scorso fine settimana. Lo ha detto il sindaco, Franco Allera, precisando che "per precauzione è comunque necessario far bollire l'acqua per usi alimentari".

In giornata sarà completata l'evacuazione in elicottero degli ultimi 300 turisti rimasti bloccati dopo la chiusura della strada regionale 47, distrutta in più punti dall'esondazione del torrente Grand Eyvia.

La frazione di Valnontey è accessibile "solo ai mezzi di soccorso" lungo una strada trattorabile mentre quella per Lillaz si conta di riaprirla in giornata con limitazioni (senso unico alternato). Oggi è anche previsto un sopralluogo dei tecnici regionali sulla strada regionale 47 per capire l'entità e la tempistica dei lavori da eseguire per ripristinare la viabilità sull'unico collegamento con il fondo valle.



