Plafond Bccv di 10 milioni per sostegno alle imprese

La Banca di credito cooperativo valdostana mette a disposizione, con decorrenza immediata, un plafond iniziale di 10 milioni di euro per supportare le attività, in particolare di Cogne e Cervinia, colpite dagli eventi calamitosi che in queste ore hanno interessato il territorio della Valle d'Aosta. E' quanto si legge in una nota dell'istituto di credito.

"La misura adottata - si legge - va nella direzione di supportare, in questa delicata fase, il ripristino delle scorte, il ripristino strutture, apparecchiature, sostegno alla liquidità con le seguenti caratteristiche: finanziamento a rimborso rateale durata massima 10 anni, preammortamento tasso zero fino a 3 mesi, zero spese di istruttoria, tetto massimo 3% e poi tasso variabile euribor 3 mesi + 0,95% (in modo da poter beneficiare di eventuali ribassi del mercato fermo restando che il tasso massimo sarà sempre del 3%)".

La misura è rivolta sia a clienti che non clienti della banca.

"Dobbiamo essere tempestivi e concreti - commentano il presidente della Bcc Valdostana, Davide Adolfo Ferrè, e il direttore generale, Fabio Bolzoni - in questo momento di difficoltà. Diverse località sono state duramente colpite ed è necessario fornire risposte e soluzioni immediate alle attività del territorio. Queste misure sono ragionate per dare un primo aiuto per ripartire al più presto".



