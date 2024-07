Dai castelli all'Aosta romana, oltre 60 eventi per Culturété

"Valorizzare il patrimonio culturale valdostano veicolandolo in maniere sempre diverse per intercettare un pubblico trasversale". E' la strategia di Culturété 2024, la rassegna di eventi estivi in programma dal 13 luglio al 29 agosto in Valle d'Aosta.

Oltre 60 gli eventi in cartellone, dalle performances artistiche alle rievocazioni storiche, dal teatro ai recital di poesia, dalle visite guidate ai cortometraggi, dalle degustazioni alle danze in costume d'epoca. Quattro i luoghi dove si svilupperà la rassegna: castelli, Aosta romana, area megalitica e museo Gamba.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano il Ballo al castello di Sarre (27 e 28 luglio), la visita alla collezione dell'Academie de Saint-Anselme nel castello di Aymavilles (26 luglio, 2 e 23 agosto), lo yoga all'area megalitica (23 e 30 luglio, 22 e 27 agosto), le passeggiate serali nel centro storico di Aosta 822 e 29 luglio, 5, 12, 19 e 26 agosto), la mostra "Uomini. Luciano Minguzzi in Valle d'Aosta" al museo Gamba.



