Casinò Saint-Vincent, +7% introiti nel primo semestre 2024

Al Casinò di Saint Vincent il primo semestre del 2024 si chiude con un aumento degli introiti lordi del 7% (pari a 35,1 milioni di euro, ripartiti in 15,6 milioni di euro ai tavoli da gioco e 19,4 milioni di euro alle slot machine). Lo ha comunicato l'azienda, aggiungendo che "gli ingressi al 30 giugno 2024 sono stati 163.388 in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023".

Il mese di giugno, inoltre, si è chiuso con un incasso per la casa da gioco di circa 5,3 milioni di euro, incrementando i risultati di giugno 2023 con uno scostamento positivo di 181.391 euro (più 3%): le slot machine fanno registrare una crescita del 2% degli introiti mentre i giochi da tavolo incassano 2,2 milioni di euro (più 4%). Gli ingressi sono stati pari a 25.448, il 5% in più sullo stesso mese del 2023.



