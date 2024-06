Zangrillo, 'vicino alla Valle d'Aosta, governo farà sua parte'

"Un pensiero e un sentimento di vicinanza alla Regione Valle d'Aosta colpita nelle scorse ore da una eccezionale ondata di maltempo, che ha causato ingenti danni. L'acqua e il fango hanno distrutto il territorio e, dalle informazioni che ho raccolto parlando con la segretaria regionale di Forza Italia Emily Rini, Cogne è ancora isolata e senza acqua potabile". Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

"È davvero importante - sottolinea Zangrillo - avviare le procedure per la richiesta dello stato d'emergenza. Il governo segue con attenzione l'evolversi della situazione e, come per le zone del Piemonte gravemente danneggiate dal maltempo, è pronto a fare la propria parte".



