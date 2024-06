Testolin, 'settimane per ripristinare la strada di Cogne'

"Per ripristinare la viabilità, voglio essere ottimista, ci vorranno settimane". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, sulla situazione di isolamento di Cogne, dove l'unica strada di collegamento è chiusa da ieri per i danni legati al maltempo.

Sono almeno due i dissesti registrati lungo la carreggiata.

In paese "è stata ripristinata questa mattina la fornitura di energia elettrica" mentre riguardo alla copertura telefonica "solo la compagnia Vodafone funziona. Dovrebbe essere riattivata la linea fissa Telecom, non le altre compagnie al momento per problemi ai ripetitori. La situazione sanitaria è sotto controllo. Per precauzione, in attesa delle analisi dell'Usl" occorre "bollire l'acqua" prima del consumo.

A Cervinia, ha detto Testolin, si registrano "danni ingenti", seppur non alle strutture come invece avvenuto a Cogne. Il centro della località turistica nella notte è stato invaso dall'esondazione del torrente Marmore e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere l'acqua e il fango dai locali dei negozi e dalle strade. La località è raggiungibile lungo la viabilità regionale, che è rimasta chiusa alcune ore nella notte.

La Regione si è inoltre attivata per avviare l'iter di richiesta dello "stato di calamità naturale di livello C, di livello nazionale, data la situazione e la quantità di danni che alla fine dell'analisi sicuramente avremo", ha detto Valerio Segor, direttore della Protezione civile della Valle d'Aosta.

Chiesto inoltre il "supporto aereo da parte della Guardia di finanza e la disponibilità da parte dell'Esercito", ha aggiunto Testolin.



