Forze dell'ordine, dieci agenti assegnati alla Valle d'Aosta

"Prosegue il lavoro della Lega al governo per assicurare sempre più sicurezza ai cittadini: oltre ai 4.800 nuovi operatori delle Forze dell'Ordine in tutta Italia, sono stati assegnati in Valle D'Aosta ben dieci unità in più tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, a sostegno delle forze dell'ordine già presenti sul territorio". Così la segretaria della Lega in Valle d'Aosta, Marialice Boldi.

"Nel quadro - prosegue - del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva che scatterà dal prossimo 1/o luglio, l'assegnazione" alla Valle d'Aosta "di un'aliquota ulteriore di agenti della Guardia di finanza a sostegno delle forze dell'ordine già presenti sul territorio è un concreto segnale di attenzione che il Viminale riserva alla nostra Regione e di cui ringraziamo il ministro Matteo Piantedosi ed il sottosegretario Nicola Molteni". Secondo Boldi "ancora una volta dall'esecutivo e dalla Lega al governo la dimostrazione con i fatti che la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini rappresenta un'assoluta priorità".



