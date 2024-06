Carabinieri, il generale Di Stasio in visita ad Aosta

Il generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta' di Torino, ha fatto visita al comando Gruppo dei carabinieri di Aosta.

Accolto dal colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del Gruppo, il generale, nella sala delle conferenze, ha voluto rivolgere il suo saluto ai carabinieri dell'Arma territoriale e speciale che operano sul territorio regionale. Di Stasio infatti si appresta a lasciare l'attuale comando, dove era arrivato due anni fa, "per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il comando generale dell'Arma dei carabinieri in Roma", si legge in una nota.

L'alto ufficiale ha espresso "il proprio compiacimento per l'impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale per la tutela della legalità nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando la straordinaria importanza delle azioni di prossimità viva e attiva, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dai carabinieri, anche nelle realtà locali più periferiche" del territorio valdostano.



