Autismo, al via laboratori di doppiaggio e cucina

Offrire benessere e attività inclusive a bambini, ragazzi e adulti con disturbi del neurosviluppo: è l'obiettivo del progetto 'Salute in Comune - Sostegno persone speciali' attivato dall'Associazione valdostana autismo.

L'iniziativa infatti consentirà all'associazione di ricevere a titolo gratuito - grazie al contributo di alcuni imprenditori valdostani - ausili, materiale e attrezzature per realizzare in particolare due progetti.

Il laboratorio di doppiaggio offrirà "un percorso con una forte valenza terapeutica, di potenziamento delle abilità comunicative e relazionali dei soggetti partecipanti, ma al contempo anche motivazionale". L'obiettivo, si legge in una nota, è di "aumentare il senso di autoefficacia e di autostima, di consolidare le dinamiche inclusive di un cospicuo gruppo di persone (il percorso si svolgerà ad Aosta, presso la sede dell'associazione Arte in Testa Eventi)".

Il laboratorio di cucina è invece finalizzato all'apprendimento di abilità esecutive e socio-relazionali nei soggetti partecipanti. Prevede, inoltre, il coinvolgimento in attività di tipo socio-occupazionale di persone con autismo affette da maggiori compromissioni. Si tratta di un percorso orientato soprattutto "verso l'acquisizione di competenze che favoriscano l'inserimento lavorativo (il progetto si svolgerà a Saint-Vincent, presso i locali della parrocchia)".



