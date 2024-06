Allerta gialla per possibili esondazioni di Dora e torrenti

"Valutato l'attuale stato di saturazione, la fusione nivale e le precipitazioni attese, si possono avere innalzamenti dei livelli idrometrici tali da causare fenomeni di erosione spondale e isolati fenomeni di esondazione sui torrenti laterali e prossimi al piano campagna sulla Dora Baltea, a partire dalla serata di oggi fino alle prime ore di domani". Lo si legge nel bollettino pubblicato oggi dal Centro funzionale regionale. All'allerta idrogeologica 'gialla' diramata ieri per oggi su tutto il territorio regionale, si aggiunge ora quella idraulica, dello stesso livello, valida solo per la valle centrale e la bassa valle.

"Le precipitazioni temporalesche più intense, attese su tutte le zone regionali a partire dal pomeriggio di oggi fino a tarda sera, possono innescare - si legge - problemi alle reti di smaltimento delle acque, colate detritiche su piccoli bacini montani, fenomeni di trasporto solido, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni della viabilità e danni localizzati".

Dal punto di vista meteorologico "un fronte freddo transiterà nel corso della giornata odierna favorendo condizioni perturbate, foriere di rovesci anche temporaleschi, favorite dalla presenza di aria umida e instabile. Seppur l'instabilità perdurerà per qualche giorno, i fenomeni più intensi dovrebbero essere limitati alla giornata odierna".

Per la giornata di domenica, l'ufficio meteo regionale prevede "schiarite al mattino con attività cumuliforme pomeridiana associata a possibili locali rovesci, generalmente di debole intensità".



