Allerta ghiacciaio in Val Ferret, coprifuoco nella zona a rischio

Nuova ordinanza del Comune di Courmayeur per l'allerta in Val Ferret legata al ghiacciaio di Planpincieux, i cui movimenti sono monitorati fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri. Il provvedimento si inserisce in un piano di gestione del rischio attuato già da alcuni anni e segue i dati dell'ultimo report di allertamento sintetico del ghiacciaio e il bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' per temporali valido oggi su tutto il territorio della Valle d'Aosta.

Dalle 16 per determinati immobili a valle del ghiacciaio è imposto il regime di coprifuoco (divieto di accesso e di transito, con la possibilità di restare nella zona interdetta ma solo all'interno della propria abitazione). Si tratta di fabbricati individuati in base agli scenari che coinvolgono un volume di ghiaccio a potenziale crollo compreso tra 300 mila e 600 mila metri cubi.

E' inoltre istituito il divieto di transito pedonale e veicolare sul primo tratto della strada della Val Ferret.

L'accesso alla vallata, molto frequentata da turisti e villeggianti, è garantito dalla strada alternativa della Montitta, dove possono transitare anche i mezzi del trasporto pubblico locale. Resta confermato il divieto di transito veicolare e pedonale sulla strada interpoderale per Rochefort.





