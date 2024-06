A Cogne frana sulla strada per Valnontey, allagamenti in bassa Valle

Sono almeno una dozzina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo.

Le chiamate si concentrano soprattutto in bassa Valle d'Aosta, tra Verrès e Ayas. Risolta una situazione problematica nel comune di Arnad, a Echallod, per via di un allagamento, si registra al momento anche l'esondazione di un torrente ad Ayas, in frazione Magnéaz, a causa dell'ostruzione di una tubazione. Sul posto sta intervenendo l'amministrazione comunale.

In poco meno di due ore i i vigili del fuoco hanno gestito e processato circa 25 chiamate di emergenza. Per questo è stato necessario attivare una terza postazione di risposta alle chiamate presso la sala operativa in corso Ivrea ad Aosta.

A Cogne la strada per la frazione di Valnontey è chiusa a seguito di una frana caduta a Teuf. Il Comune ha disposto anche la chiusura della strada per Lillaz. La popolazione viene invitata a “non transitare sulla viabilità comunale”.





