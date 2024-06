Temporali in arrivo, sabato allerta gialla in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta idrogeologica 'gialla' (ordinaria criticità) valido sabato su tutto il territorio regionale. Saranno possibili, si legge, "frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e fenomeni di esondazione nei rivi secondari".

Dal punto di vista meteorologico, "un minimo depressionario in avvicinamento determina instabilità. Con bassa probabilità non si escludono isolati temporali questo pomeriggio/sera. Dalle ore centrali di domani si prevedono rovesci o temporali, in diffusione e fino a localmente forti, con raffiche di vento. Non si escludono locali grandinate".

Le temperature sono attese in ribasso: lo zero termico, oggi a 4.600 metri di quota, domani calerà a 4.500 metri (al mattino) e 3.500 (al pomeriggio).



