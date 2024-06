Riaperto dopo un'ora di stop il Traforo del Monte Bianco

"A causa di un problema tecnico" la circolazione al traforo del Monte Bianco è stata interrotta nelle due direzioni e a tutti i veicoli dalle 16.10 alle 17.10. Lo comunica in una nota il gestore italo-francese, il Geie-Tmb.

"In applicazione delle procedure di sicurezza", gli operatori della postazione di controllo e comando hanno subito provveduto a chiudere gli ingressi esterni. Gli utenti presenti in galleria al momento del rilevamento dell'avaria "hanno potuto proseguire la loro marcia e raggiungere il piazzale opposto senza problemi". Quindi i tecnici "intervenuti rapidamente, hanno potuto ripristinare la funzionalità del sistema".





