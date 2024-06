Forum Renewable Thinking, attesi Pichetto ed Enrico Letta

Il ministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, l'ex presidente del Consiglio e rapporteur sul futuro del Mercato unico, Enrico Letta, e il capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano, Carmine Masiello, sono tra gli ospiti annunciati per la seconda edizione del Forum delle energie rinnovabili 'Renewable Thinking', promosso da Cva - Compagnia valdostana delle acque, in collaborazione con The European House - Ambrosetti, con il patrocinio di Elettricità futura ed il supporto di Unicredit.

L'evento, in programma venerdì 5 e sabato 6 luglio a Saint Vincent (Aosta), presso il Centro congressi del Grand Hotel Billia, riunirà esperti del settore per discutere di decarbonizzazione, cambiamento climatico e opportunità di sviluppo delle rinnovabili in Italia, sottolineandone il ruolo per la transizione energetica.



