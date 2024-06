Réunion autonomista, unico gruppo in Consiglio comunale ad Aosta

"Il Congresso per la ricomposizione dell'area autonomista che si è tenuto a Saint-Vincent il 16 giugno 2024, ha sancito l'unificazione delle diverse componenti.

In seguito a questo percorso abbiamo dato vita ad un nuovo gruppo sotto il simbolo e il nome dell'Union valdôtaine all'interno del Consiglio del Comune di Aosta". Così in una nota il gruppo consiliare Uv del Comune di Aosta, di cui ora fanno parte dunque anche i due eletti di Alliance valdotaine, l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto, e il consigliere Pietro Varisella "Siamo certi - si legge - che gli otto consiglieri che ne fanno parte non potranno che intensificare una collaborazione politico-amministrativa che si è già rivelata molto proficua, nell'interesse della città di Aosta e della comunità valdostana".



