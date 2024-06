I successi di Battisti e Mogol alla Cogne Acciai Speciali

I successi del duo Battisti-Mogol, interpretati dal gruppo fiorentino Innocenti Evasioni, saranno i protagonisti della terza edizione di 'Forging the Music', evento proposto dalla Cogne acciai speciali giovedì 27 giugno alle 18.30 nell'Area Piccola Fucina dello stabilimento. Dagli esordi al Cantagiro fino ai brani di fine anni Settanta, ricchi di influenze disco e funky, il concerto vuole omaggiare due giganti della musica italiana riportando sul palco i loro brani più famosi.

La band Innocenti Evasioni, attiva dal 2004, ha suonato in più di 530 concerti, esibendosi complessivamente - fa sapere Cogne acciai speciali in una nota - davanti a oltre 400 mila persone. La tribute band, formata da Niccolò Chimenti (chitarra elettrica, sintetizzatori e cori), Luca Silvestri (basso), Eugenio Nardelli (batteria, percussioni), Francesco Rainero (voce, pianoforte, chitarra), ha aperto i concerti della Formula 3 di Alberto Radius (gli unici ad aver accompagnato Lucio Battisti dal vivo), alternando il palco con Francesco De Gregori, Enrico Ruggeri e Giorgia. Le Innocenti Evasioni hanno anche rappresentato Lucio Battisti nei programmi 'Estate in diretta' su Rai1, e 'Il più grande italiano di tutti i tempi' su Rai2. L'ingresso è a offerta libera minima di 10 euro, gratuito per chi ha meno di 18 anni. Il ricavato verrà completamente devoluto dalla Cogne Acciai Speciali al Comitato di Aosta della Croce Rossa italiana.

"Siamo ormai arrivati alla terza edizione di questa rassegna organizzata direttamente dalla Cogne Acciai Speciali" commenta Monica Pirovano, direttrice di Cogne Acciai Speciali.

"Quest'anno - prosegue - abbiamo puntato sulla musica italiana per creare un evento più 'mainstream', ed abbiamo scelto il grande cantautore Lucio Battisti, molto apprezzato ovunque.

Inoltre abbiamo cambiato la modalità dell'evento da un concerto in acustico ad un'esecuzione live vera e propria, che mancava in Cogne".

"Forging the Music è un'ottima occasione per aprire le porte del nostro stabilimento alla comunità, e tenere vivo questo legame che per noi è molto importante", commenta Matteo Marten-Perolino, dirigente responsabile dell'area forgiati di Cogne Acciai Speciali.



