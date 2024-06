Condizioni vantaggiose terzo settore, accordo tra Csv e Bccv

Condizioni vantaggiose per gli enti del terzo settore in Valle d'Aosta: è quanto prevede una convenzione triennale siglata dal Csv Vda e dalla Banca di credito cooperativo valdostana, che metterà anche gratuitamente a disposizione delle associazioni, una volta all'anno, la propria sala convegni di via Garibaldi 3, ad Aosta.

"Con questo accordo la Bccv rafforza la propria rete e vicinanza al tessuto sociale locale - commenta Davide Adolfo Ferré, Presidente della Bcc Valdostana - testimoniando ancora una volta attenzione al territorio e alle sue diverse componenti. L'atto firmato con il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta è la prima tappa di un percorso di collaborazione che vedrà ulteriori sviluppi a beneficio delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Per la nostra Istituzione bancaria si tratta di tasselli fondamentali che portano avanti attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in Valle d'Aosta".

"La stipula di questa convenzione è per noi un altro importante tassello - aggiunge Claudio Latino, Presidente del Csv Valle d'Aosta - verso la realizzazione di una autentica Comunità solidale formata da Istituzioni, enti privati e cittadini, in cui il Volontariato è sempre più elemento fondante. Si tratta di un grande aiuto che Bcc Valdostana dà al mondo del volontariato, agevolandolo in quegli aspetti ormai fondamentali che riguardano la parte economica, ma anche offrendo uno spazio importante come la sala convegni".



