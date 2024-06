Tre alpinisti soccorsi sul Gran Paradiso

Tre alpinisti sono stati soccorsi sulla parete nord del Gran Paradiso dopo che erano scivolati sul ghiacciaio. L'intervento, a circa 3.900 metri di quota, è stato compiuto dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves. "Viste le condizioni meteo proibitive - spiegano gli operatori - è stata attivata una squadra, composta da 5 unità, che è stata trasportata in elicottero a quota 3.300 metri e da lì è salita verso la vetta del Gran Paradiso lungo la via normale". I tre alpinisti, che non hanno riportati gravi ferite, sono stati raggiunti alle 13.30. Sono infreddoliti ma in grado di iniziare la discesa aiutati dai soccorritori.



