'Quelli che...la Disco', ad Aosta un tuffo musicale nel passato

Un tuffo nel passato. Sulla scia dei ricordi e delle note della disco music. Sabato 29 giugno, a partire dalle 21, piazza Chanoux ad Aosta si trasformerà per una sera in una vera e propria 'dance hall', dove si potrà ballare sulle musiche e i ritmi dei grandi successi degli anni '70, '80, '90. È lo spirito che anima l'evento 'Quelli che...la Disco', promosso dal Comune di Aosta con il sostegno del Consiglio Valle e organizzato dall'Associazione culturale 'ControVento'.

Gli storici dj dei locali valdostani di quegli anni (come Andrej Spinella, Armando Mascaro, Domenico Rossa, Marco Roselli e Schulz), alcuni dei quali rimetteranno mano ai piatti dopo diverso tempo, saranno protagonisti di una serata che riporterà Aosta indietro negli anni.

Sul maxischermo alle spalle del palco rivivranno tutte le discoteche, i disco-bar e i locali che hanno segnato un'epoca tra cui Divina, Lou Ressignon, Boomerang, La Chaumière, Pigalle, Hollywood, Abat-Jour, Les Trompeurs, Statale 26, Compagnia dei Motori, La Luna, Blu Max, Moog's, La Remisa, Help, Liberatutti, La Niche e Sweet Rock Café.

"Tuffarsi in un'epoca passata - dice il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - è un modo non solo di rivivere il passato, ma anche di capire meglio come il presente sia stato modellato da quelle esperienze. Quello della musica è un linguaggio comune e il ricordo può anche essere uno strumento di connessione intergenerazionale". Alle 21, gli Stefe Groove & The Freezer apriranno la serata, con il dj set che partirà alle 22 per andare avanti fino all'una di notte.



