Allerta diga Valgrisenche, "prestare attenzione al torrente"

"A causa della fusione nivale cui si sommano i contributi delle precipitazioni delle ultime 24 ore, la diga di Beauregard ha raggiunto il livello di massima regolazione ed ha iniziato a sfiorare nella Dora di Valgrisenche le portate naturali che arrivano nel bacino. Non vi sono al momento criticità, ma si richiede di prestare la massima attenzione lungo le sponde del torrente. Il personale del Comune di Valgrisenche e del Corpo forestale della Valle d'Aosta è stato attivato per il presidio dei punti potenzialmente critici". Così in una nota il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Valle d'Aosta.



