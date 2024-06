RaiTre, Buongiorno Regione fa tappa in val d'Ayas

Sarà dedicata alla Val d'Ayas la settimana di 'Buongiorno regione' che andrà in onda dal 24 al 28 giugno dalle 7.30 alle 8 su Raitre. Tanti i temi legati al territorio che saranno trattati: dai servizi sanitari al turismo estivo, dalle miniere di Brusson alla rete dei sentieri percorribili. Si parlerà anche di cultura, con il patois di Ayas, fra termini gergali e germanofoni, e dell'esposizione diffusa sul territorio "Challand Art", del ripopolamento scolastico e di sport (sarà ospite in studio al rientro dal ritiro di Ruhpolding la biatleta Beatrice Trabucchi).

"Con la settimana dedicata alla Val d'Ayas - spiega il caporedattore della Sede Rai per la Valle d'Aosta Andrea Caglieris - si chiude questa stagione di Buongiorno Regione, l'appuntamento mattutino della Testata giornalistica regionale della Rai. L'arrivederci è per l'autunno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA