E' stata ripristinata alle 9.30 la viabilità sulla strada regionale 24 della Valle di Rhêmes, chiusa per una colata detritica in località Frassiney. Il transito - sottolineano gli operatori della viabilità - è da effettuarsi prestando attenzione ai mezzi in opera e moderando la velocità. Nessuna persona è stata coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai volontari dei distaccamenti di Rhêmes-Notre-Dame e di Rhêmes-Saint-Georges.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA