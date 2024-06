Coprogettazione "Bocciofila Quartiere Cogne" compie due anni

La Co-progettazione "Bocciofila Quartiere Cogne" del Comune di Aosta compie, nel weekend del 21 e 22 giugno, il suo secondo anno di vita. Ha organizzato in questi ultimi dodici mesi più di 200 eventi tra workshop artistici, aperitivi culturali, mostre pittoriche, corsi dedicati al riciclo, alla filosofia e all'artigianato. Inoltre ha incontrato diverse realtà del territorio organizzando conferenze, dibattiti, incontri, e attività dedicate al benessere digitale dei cittadini e al contrasto alle truffe online, sempre nel segno dell'intergenerazionalità.

"A due anni di distanza dall'avvio - dichiara l'assessora alle politiche sociali di Aosta, Clotilde Forcellati - desidero evidenziare l'ottima riuscita del progetto, ora rinnovato per ulteriori due anni, che ha portato alla riqualificazione di un luogo altamente simbolico per il quartiere Cogne. Ma c'è di più perché le molteplici attività che vi vengono organizzate a beneficio di tutte le età in un'ottica intergenerazionale fanno sì che la Bocciofila sia diventata non solo uno spazio di aggregazione della zona ma anche e soprattutto un importante punto di riferimento per l'intera comunità aostana".



