Marco Camandona in Pakistan per chiudere il cerchio degli 8.000

L'alpinista valdostano Marco Camandona è partito per il Pakistan con l'obiettivo di 'chiudere il cerchio' e realizzare il sogno di conquistare senza ossigeno tutte le 14 vette che superano gli 8.000 metri di quota.

L'obiettivo è di scalare i Gasherbrum 1 e 2, nel massiccio del Karakorum. Con lui, oltre a Dante Luboz, c'è Abele Blanc, uno dei pochi italiani ad aver scalato tutti gli ottomila. Proprio la guida originaria di Aymavilles lo ha introdotto all'alpinismo: "Nel 1996 - ricorda Camandona - la prima volta insieme in spedizione, oggi si va a programmare un lungo viaggio fatto di emozioni".

Camandona in carriera ha scalato, senza l'ausilio dell'ossigeno: Cho Oyu (8.210 metri) e Shisha Pangma (8.048) nel 1998, K2 (8.611) nel 2000, Annapurna (8.091) nel 2006, Everest (8.848) nel 2010, Kangchenjunga (8.586) nel 2014, Makalu (8.463) nel 2016, Lhotse (8.516) nel 2018, Manaslu (8.163) nel 2019, Dhaulagiri (8.067) nel 2021, Nanga Parbat (8.126) e il Broad Peak (8.047) nel 2022.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA