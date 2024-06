Giro della Valle d'Aosta, 28 squadre al via

Saranno 28, provenienti da 13 nazioni e in rappresentanza di quattro continenti, le squadre al via del 60/o Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta, riservato ai ciclisti Under 23. Si correrà dal 17 al 21 luglio, con cinque tappe a cavallo tra Francia, Valle d'Aosta e Piemonte, per un totale di 559 chilometri e 13.000 metri di dislivello.

Si partirà con la tappa Saint Gervais Mont Blanc - Passy, frazione breve (40 chilometri) con circuito sulle strade che ospiteranno i Campionati del Mondo di ciclismo nel 2027 e arrivo in salita a Plaine Joux. Il 18 luglio partenza da Verrès e arrivo in Piemonte a Borgofranco d'Ivrea dopo 127 chilometri. La terza tappa sarà la Sarre-Pré Saint Didier di 129 chilometri, con le salite di Verrogne, del Colle San Carlo e l'arrivo in salita al Verrand. Sabato 20 luglio sarà la volta della frazione Saint Vincent-Ayas (Champoluc), "tappone" da 163 chilometri ricco di salite (Payé, Perloz, Col d'Arlaz, Col Tzecore e Col de Joux). Giornata conclusiva con la frazione Valtournenche-Breuil Cervinia di 95 chilometri e il Col Saint Pantaléon da scalare prima dell'ascesa finale verso il Breuil.

"Padrino" alla manifestazione è Claudio Chiappucci, anch'egli protagonista in gioventù sulle strade del Giro della Valle d'Aosta (terzo nella classifica finale del 1984).



