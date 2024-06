Aosta 511 Cup, 500 giocatori iscritti alla terza edizione

Saranno circa 500 i giocatori che scenderanno in campo nella terza edizione dell'Aosta 11100 Cup.

Dal 21 al 23 giugno, il torneo di calcio a cinque tornerà a invadere piazza Chanoux per un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento. Sono 42 le squadre iscritte, 21 formazioni Pro, 14 Amatori e sette del settore femminile, che si sfideranno sui campi allestiti nel salotto buono di Aosta e al convitto Chabod.

La cerimonia d'inaugurazione è in programma venerdì 21 giugno alle 17,30, con il calcio d'inizio fissato alle 18. Si ripartirà poi sabato 22 giugno alle 10, con una manifestazione dedicata ai bambini, mentre il torneo principale riprenderà intorno alle 11.30 per andare avanti fin quasi a mezzanotte. Domenica 23 giugno, le partite riprenderanno di nuovo alle 10, con la finale del torneo Pro prevista per le 20.

"È sempre bello - dice Alina Sapinet, assessora allo Sport del Comune di Aosta - vedere piazza Chanoux trasformarsi, portando il calcio in centro città. Credo sia una scommessa che abbiamo vinto in questi tre anni".



