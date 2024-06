Cinque milioni per l'efficientamento energetico di scuole e municipi

Cinque milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per rendere più efficienti dal punto di vista energetico gli edifici pubblici di comuni e Unités des communes, come scuole e municipi: lo prevede l'avviso preso in esame oggi dalla giunta regionale e per il quale è richiesto il parere del Cpel.

Gli interventi riguardano, oltre all'efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica di strutture ed edifici, "contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla 'Roadmap per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free al 2040' e nel 'Piano energetico ambientale regionale'".

"Il contributo massimo erogabile è di un milione di euro, elevabile del 30% nel caso in cui si debba intervenire su un patrimonio che ha bisogno di interventi di tipo sismico", ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico, formazione, lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy.

"Il bando sarà aperto da luglio e gli enti locali potranno presentare i loro progetti dall'8 gennaio al 28 febbraio. Quindi la tempistica, decisa insieme al Celva, dà la possibilità a tutti di aderire a questo bando, per garantire una buona organizzazione progettuale. Così da intervenire su una fase di priorità che decideranno gli enti sul proprio patrimonio edilizio, evitando di dare una risposta solo a quello che eventualmente è già a disposizione in termini di progetti.

L'obiettivo è dare priorità agli interventi che forniranno la migliore risposta in termini di riduzione di consumi e di aumento di produzione di energia rinnovabili. La valutazione dei progetti avverrà nella primavera del 2025".

"Questo avviso - ha concluso Bertschy - ne precede un altro che stiamo studiando sul comparto imprenditoriale per dare anche in questo caso la possibilità di fare ulteriori progetti di investimento, e finalizza una prima parte di lavoro che va nella direzione di dare una concretezza al lavoro che dobbiamo fare sul nostro patrimonio edilizio".



