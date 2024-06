Forza Italia, in Valle d'Aosta consenso record per Tajani

"Come coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta non posso che essere molto orgogliosa del fatto che nella nostra regione il segretario nazionale Antonio Tajani abbia ottenuto il miglior risultato del Paese nel rapporto tra preferenze personali e voti di lista, pari al 45,39%. Questo a dimostrazione dell'alto consenso ottenuto dal nostro Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, a cui numerosi valdostani nell'urna hanno riconosciuto serietà, competenza, pragmatismo e grande attenzione per la nostra amata Valle d'Aosta". Lo scrive in una nota Emily Rini, coordinatore regionale di Forza Italia, in merito ai risultati delle recenti elezioni europee.

"Fatta questa doverosa premessa - ha aggiunto - in via generale abbiamo ottenuto un buon risultato a livello locale, con una percentuale che conferma anche in questa occasione il trend di crescita costante avviato negli ultimi anni dal nostro partito in Valle d'Aosta".



