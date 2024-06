Il ciclismo valdostano piange Giovanni Nino Ramires

Il mondo sportivo valdostano piange la scomparsa a 92 anni di Giovanni 'Nino' Ramires. Autentica icona del mondo del ciclismo, Giovanni Nino Ramires è stato parte integrante del Giro della Valle d'Aosta, del quale è stato primattore nelle varie figure dirigenziali dal 1962 al 2005: prima come membro del comitato organizzatore, poi come 'patron' e infine come presidente - dal 1998 al 2005 -della Società ciclistica Valdostana, sodalizio che organizza il Petit Tour.

Ramires ha visto sfilare sulle strade del Giro Valle atleti poi diventati protagonisti nel mondo dei professionisti.

"Con la morte di Nino Ramires - ha commentato la presidente del Comitato valdostano della Federazione ciclistica Italiana, Francesca Pellizzer - il mondo del ciclismo, e tutto il movimento sportivo della Valle d'Aosta, perde un dirigente simbolo della nostra disciplina. Nino, per oltre quarant'anni, è stata l'anima del Giro della Valle d'Aosta, portando sulle strade della nostra regione i migliori interpreti delle due ruote a livello giovanile. Grande uomo di sport, conoscitore a tutto tondo del mondo del ciclismo, ha segnato un'epoca, costruendo a livello dirigenziale e organizzativo un modello di altissimo profilo riconosciuto a tutti i livelli. Alla moglie Rina e ai figli Tiziana, Fabio e Roberto le più sentite condoglianze, a nome mio personale e dell'intero direttivo del Comitato valdostano".

Domani, sabato 15 giugno, l'ultimo saluto a Giovanni Ramires, alle 14,30, nella chiesa di Sant'Orso, ad Aosta; questa sera, alle 18, il rosario sarà recitato nella Cappella San Francesco d'Assisi del Refuge Père Laurent.



