Bimba morta ad Aosta, l'autopsia attesa lunedì

E' prevista nella mattinata del prossimo lunedì l'autopsia sul corpo della bambina di due anni morta nella notte tra il 10 e l'11 giugno scorsi all'ospedale Beauregard di Aosta. L'incarico sarà affidato dalla procura di Aosta all'anatomopatologo torinese Giovanni Botta, affiancato da un altro professionista. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.

Alle operazioni potranno partecipare consulenti degli eventuali indagati - di cui al momento non si conoscono nome e numero - e della famiglia della piccola, assistita dall'avvocato Davide Sciulli. L'indagine è coordinata dal pm Francesco Pizzato.

La bimba era stata portata in ospedale nella notte tra il 9 e il 10 giugno scorsi per un'indisposizione. Dopo i controlli nel reparto di Pediatria, era stata dimessa e rimandata a casa in quanto in 'buone condizioni'. Lunedì pomeriggio i familiari l'hanno riaccompagnata in ospedale in quanto l'indisposizione non si era completamente risolta. E' stata quindi sottoposta a nuovi controlli e a ulteriori cure. Per sicurezza è stata tenuta sotto osservazione nella struttura sanitaria. La situazione è precipitata nella tarda serata quando le sue condizioni sono peggiorate. Alle 3 è avvenuto il decesso per cause al momento ignote.



