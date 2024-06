Aosta, nuove deleghe per l'assessore Samuele Tedesco

Nuove deleghe per l'assessore del Comune di Aosta Samuele Tedesco. Ad attribuirle è stato il sindaco Gianni Nuti che ha integrato le deleghe. "Il provvedimento è stato preso - si legge in una nota - poiché, in questa fase del mandato amministrativo, si è ritenuto opportuno procedere a una rivisitazione delle deleghe trattenute dal Sindaco al fine di rendere più celere e spedito l'andamento dell'attività amministrativa nell'ambito delle varie aree funzionali dell'Ente. Considerate le esperienze amministrative acquisite e le specifiche capacità professionali dell'assessore Tedesco, in aggiunta alle precedenti deleghe in materia di Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Rapporti con l'università, il Sindaco gli ha, ora, attribuito anche quelle a sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici in materia di Banda musicale municipale e Comunicazione esterna e interna dell'Ente". Samuele Tedesco da oggi è, dunque, assessore all'Istruzione, Cultura, Politiche giovanili, Rapporti con l'università, Banda musicale municipale e Comunicazione esterna e interna dell'Ente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA