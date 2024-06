A Sarre il rugby è in festa per tre giorni

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno l'area sportiva di Sarre ospiterà la Festa del Rugby 2024, promossa dalla società Stade valdotain. "E' un momento che chiude simbolicamente la stagione sportiva appena conclusa" si legge nella presentazione. Sarà anche l'occasione di celebrare la promozione in serie B della squadra seniores. Il programma è ricco di appuntamenti e tornei, dedicati a tutte le categorie con molte squadre ospiti: venerdì 14 giugno alle 18.30 apertura ufficiale della festa del rugby edizione 2024, alle 19 premiazioni per la stagione sportiva 2023/2024, alle 20 apertura padiglione per la cena aperta a tutti e a seguire musica dj set; sabato 15 giugno alle 14 torneo Old, alle 18 torneo Under 16, alle 19:30 Trofeo Seven (Prima Squadra); domenica 16 giugno alle 9.30 tornei Propaganda (U6, U8, U10 e U12) e alle 14 torneo Under 14.



