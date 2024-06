Innovazione settore agricolo, boom di domande per fondi Pnrr

Sono state numerose le domande di aiuto da parte di aziende valdostane presentate per il bando regionale previsto nell'ambito della Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), destinato a sostenere l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Lo ha comunicato l'Assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali. "Le risorse totali a disposizione ammontano a un milione 672.976 euro - afferma l'Assessore Marco Carrel - e il bando, al quale potevano partecipare le micro, piccole e medie imprese agricole, le cooperative e le associazioni, prevedeva sostegni finalizzati a sostenere gli investimenti per attrezzature e mezzi per l'agricoltura di precisione. Le domande presentate sono state superiori alle nostre aspettative, prosegue l'Assessore. È oltremodo apprezzabile che gli agricoltori valdostani abbiano saputo cogliere questa opportunità, per innovare la loro attività". La graduatoria definitiva sarà approvata entro il 31 agosto.



