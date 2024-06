Guichardaz, "prevenire disagio e violenza tra i giovani"

"Vogliamo prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio e ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola per contribuire alla costruzione nella quotidianità di un benessere individuale e collettivo, stimolando l'intreccio intergenerazionale, in modo ancora più sinergico. Ciò significa osservare la realtà nelle sue molteplici sfaccettature per comprenderne le possibilità di sviluppo e offrire stimoli che diano modo di generare dialoghi e confronti per un fine condiviso e comunitario". Lo ha detto l'Assessore regionale a Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, al termine del Tavolo tecnico permanente Legalità & Intergenerazionalità.

Alla riunione sono state portate all'attenzione del tavolo le azioni del "Piano Legalità & Intergenerazionalità 2024-2025", che promuovono l'intergenerazionalità ovvero comportano opportunità di scambio e di interazione tra persone con età diverse, al fine di favorire la trasformazione di atteggiamenti e migliorare la qualità di vita individuale e collettiva. "Si è parlato di giovani e di giovanissimi - è riportato in una nota - ma anche di adulti, di fasce deboli, dell'importanza di non pensare che qualcuno sia irrecuperabile, ma al contrario di promuovere in sinergia il cambiamento possibile".



