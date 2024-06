Europee, Rete civica "risultato record per Avs"

"Avevamo chiesto all'elettorato valdostano di scegliere Alleanza Verdi Sinistra per concorrere ad un buon risultato della lista a livello nazionale e anche per dare un segnale importante rispetto ad una politica locale incapace di governare adeguatamente la regione e di costruire con lungimiranza il suo futuro. Il segnale è arrivato forte e chiaro visto che Avs in Valle d'Aosta è stata scelta da ben 4.834 elettori, il 12% dei voti validi, 5 punti in più della percentuale di tutta la circoscrizione nord occidentale e quasi il doppio della percentuale italiana. Con il 12% Avs ha ottenuto in Valle la percentuale in assoluto più alta fra tutte le Regioni italiane". Lo scrive Rete civica in una nota in merito all'esito delle recenti elezioni europee. "Non è un risultato così sorprendente: nasce ed è determinato da un'azione politica seria e coerente. Il successo della Alleanza verdi sinistra a livello nazionale e locale è anche un premio a chi cerca di costruire aggregazioni unitarie" prosegue Rete civica.



