Sanità, 245.000 euro per formare Operatori socio-sanitari

La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'avviso pubblico (a valere sul Programma regionale Fse+ 2021/2027) per il finanziamento di percorsi formativi integrativi del curriculum scolastico, da avviarsi nel 2024 per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS) da parte degli allievi dei percorsi di istruzione professionale, indirizzi "Servizi sanitari" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale". L'adozione dell'atto - è spiegato in una nota - "mette a disposizione dei giovani valdostani, che stanno frequentando un percorso di istruzione professionale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, di incrementare il proprio bagaglio formativo attraverso un percorso altamente professionalizzante e acquisire la qualifica di Oss: questo incrementerà di conseguenza le opportunità di inserimento lavorativo in un settore che si trova spesso in forte criticità rispetto al fabbisogno di personale qualificato". La spesa complessiva è di 245 mila euro.



