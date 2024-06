Scuole superiori fuori valle, novità per borse di studio

Innalzamento del limite massimo dell'Isee da 28.000 a 44.000 euro e determinazione dell'ammontare del contributo su base Isee secondo una funzione lineare, in superamento del metodo "a fasce". Sono le novità del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2023/2024, le scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella regione oppure frequentanti le scuole secondarie fuori del territorio regionale per seguire le attività sportive o artistiche. Lo ha comunicato l'assessorato regionale all'istruzione.



