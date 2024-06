"Spazio alpino", approvati quattro progetti valdostani

Il comitato di monitoraggio del programma Interreg "Spazio alpino" ha approvato 18 nuovi progetti nell'ambito del secondo bando del periodo di programmazione 2021-2027. Tra questi quattro riguardano partenariati a partecipazione valdostana. Lo comunica l'assessorato regionale agli affari europei, precisando che si tratta dei progetti: "A-Drop", che vedrà il Centro funzionale e pianificazione dell'amministrazione regionale impegnato ad approfondire il tema della gestione sostenibile della risorsa idrica; "Soil: OurInvisibleAlly", che permetterà al Dipartimento regionale programmazione, risorse idriche e territorio di lavorare all'attuazione delle normative europee sull'uso del suolo sul territorio valdostano; "LiveAlpsNature", con cui il Parco naturale Mont Avic si propone di elaborare nuovi modelli di sfruttamento sostenibile delle aree protette; "Respond", che coinvolge il Cervim e cercherà di individuare soluzioni per migliorare la resistenza delle vigne alpine ai cambiamenti climatici.

Salgono così a 7 i progetti approvati sullo Spazio alpino, per un totale di risorse destinate al territorio valdostano pari ad oltre 1,2 milioni di euro. Nel suo complesso, i programmi Interreg hanno portato in Valle d'Aosta, dall'inizio del periodo di programmazione, un totale di oltre 10 milioni di euro.

"L'approvazione di 4 progetti valdostani - dichiara l'assessore Luciano Caveri - su un Programma esteso e competitivo come lo Spazio alpino è un successo per la Valle d'Aosta e permetterà di effettuare studi e sperimentazioni nell'ambito di fenomeni importantissimi per la nostra regione, in partenariato con soggetti di comprovato valore provenienti da tutto l'arco alpino".



